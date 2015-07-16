В Киеве водитель направил на полицейских пистолет из-за замечания о неправильной парковке

16:10, 16 июля 2015
Киев
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Водитель достал устройство для отстрела резиновых пуль и, добавив патрон в патронник, направил оружие в сторону полицейских. 

Водитель в категорической форме отказался правильно припарковать автомобиль / Фото УНИАН

В Киеве полицейский патруль задержал водителя, который направил на них пистолет из-за замечания убрать неправильно припаркованный автомобиль.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Киеве, инцидент произошел вчера в Деснянском районе столицы.

Проезжая мимо магазина «Новус» в Деснянском районе Киева, полицейские обратили внимание на автомобиль, припаркованный с нарушением. Машина мешала проходу граждан, поэтому правоохранители обратились с замечанием к автовладельцу и попросили переставить транспортное средство.

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Однако водитель в категорической форме отказался выполнять требования патрульных. Более того, достал устройство для отстрела резиновых пуль и, добавив патрон в патронник, направил оружие в сторону полицейских. Те, в свою очередь, также достали табельное оружие и запросили у районного управления дополнительные силы для задержания вооруженного человека. Учитывая ход событий, правонарушитель положил свое травматическое оружие (в дальнейшем выяснилось - зарегистрированное) на землю и выполнил требования патрульных полицейских.

Пистолет и магазин к нему с места происшествия изъяты. Нарушитель задержан.

Следственным отделом Деснянского РУ начато уголовное производство по признакам ст. 345 (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

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