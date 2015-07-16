В Киеве еще на трех станциях метро убрали коммунистическую символику

Как сообщили УНИАН в пресс-службе горгосадминистрации, метрополитен проводит работы в соответствии с решением Киевсовета «О замене коммунистической символики на зданиях и сооружениях, которые принадлежат к коммунальной собственности территориальной громады города Киева».

В частности, на бронзовых литых карнизах в центральном зале станции «Шулявская» демонтирована надпись «Коммунизм» и звезды между словами «Мир, праця, свобода, рівність, братство».

Кроме того, снят барельеф серпа и молота на станции «Берестейская». Они были размещены на дверце кабельного отсека.

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Также закрыто мозаичное панно «Красноармеец» и две чеканки «Звезда красной армии» и «Звезда Советской армии» на станции «Дворец «Украина».

«Что касается этой станции, то подобный опыт у нас уже был на «Театральной», где сейчас размещен проект «3D сцена». Мы открыты ко всем предложениям изображения на станции «Дворец Украина», – сказала пресс-секретарь киевской подземки Наталья Макогон.