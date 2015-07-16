В Киеве раскрыта сеть нелегальных обменников с оборотом $3 миллиона

Как сообщает пресс-центр СБ Украины, члены группировки осуществляли подпольные валютные операции под прикрытием легальных пунктов обмена. Сотрудники спецслужбы выяснили, что злоумышленники занимали долю этого незаконного бизнеса по всей территории Украине. По предварительным оценкам, суточный оборот валюты, которая выводилась в "тень", составил более $3 млн.

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Во время обысков правоохранители изъяли свыше $800 тыс., 40 тыс. евро, 100 тыс. грн и российские рубли. Сотрудники СБУ обнаружили также записи осуществления валютно-обменных операций, компьютерную технику, флеш-карты, налоговую и бухгалтерскую отчетность, которая доказывает незаконную деятельность.

На изъятые денежные средства наложен арест. Продолжаются оперативно-следственные действия, в частности продолжаются обыски.