Кличко проинспектировал работы по капитальному ремонту дорог в Киеве (фото)

Киевский городской голова Виталий Кличко проинспектировал работы по капитальному ремонту улиц Газопроводной и Западной, а также выполнение работ по благоустройству въезда в парке «Дружбы Народов».

Об этом сообщается на сайте КГГА.

«Этот парк – место, где отдыхают тысячи киевлян. Раньше здесь было сложно приехать не только на велосипеде, а даже на машине. Асфальтовое покрытие здесь не ремонтировали с 1971-го года, когда закладывался парк. Уверен, киевляне, которые проводят здесь время, отдыхают и занимаются спортом, оценят, что парк стал удобнее и комфортнее», – отметил мэр после инспекции благоустройства в парке «Дружбы народов».

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Здесь, в частности, выполнены работы по установке бортового камня и устройству слоя из асфальтобетона толщиной 5 см. Также нанесена дорожная разметка и установлены дорожные знаки. А с целью учета потребностей граждан с ограниченными физическими возможностями устроен пандус. В то же время Виталий Кличко дал поручение коммунальщикам и главе райгосадминистрации установить урны для мусора, разместить мусорные баки во всем парке (возле въезда), увеличить количество мест для парковки и перенести информационные доски в зону для пешеходов.

Во время осмотра капитального ремонта улиц Газопроводной в Подольском районе и Западной в Святошинском, Виталий Кличко отметил, что в этом году было положено более 500 тысяч квадратных метров асфальта.

«К сожалению, у нас недостаточно средств, чтобы сразу провести реконструкцию всех дорог в столице, ведь 90% из них требуют ремонта, и для этого нам нужны значительные суммы. Напомню, что из столичного бюджета до центрального изымается 60% налога на доходы физических лиц. Это дискриминационная норма, а эти средства мы могли бы использовать на ремонт киевских дорог, – подчеркнул Виталий Кличко. – Несмотря на это, мы изменили ситуацию в городе и в следующем году мы увеличим финансирование, и соответственно, количество дорог, которые отремонтируют в Киеве. А автомобилисты почувствуют, что ситуация действительно изменилась к лучшему. Мы сделаем все для того, чтобы качество дорог в Киеве соответствовало высоким стандартам», – сказал мэр.

Глава коммунальной корпорации «Киевавтодор» Александр Густелев отметил, что работы на улице Газопроводной были начаты в 2014 году, в частности, устроена дождевая канализация, расширена проезжая часть улицы, а также установлены опоры наружного освещения.

«Капитальный ремонт Газопроводной увеличит пропускную способность улицы, обеспечит бесперебойное движение транспорта и пешеходов, и, как следствие, приведет к улучшению экологического состояния за счет уменьшения заторов», – сказал Александр Густелев.

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Он добавил, что на Западной улице было заменено асфальтобетонное покрытие проезжей части и тротуаров, озеленена прилегающая территория и нанесена дорожная разметка.

В общем, в 2015 году «Киевавтодор» проведет работу по реконструкции и капитальному ремонту на 41 объекте, в том числе на улицах Васильковской, Братской, Тулузы и проспекте Бажана. Кроме того, «Киевавтодор» ремонтирует межквартальные проезды и придомовые территории. На сегодня уже выполнен ремонт на 75 объектах. В общем, до ноября 2015 года будет отремонтировано 489 объектов.