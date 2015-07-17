В Киеве работает 200 нелегальных АЗС - КГГА

Об этом во время заседания Киевского городского совета заявил глава Временной контрольной комиссии по вопросам проверки автозаправочных станций (в том числе газовых) на территории Киева Виталий Даниленко, сообщает Новое время.

"В Киеве и на сегодняшний день существует около 200 нелегальных АЗС. Из-за нелегальных АГЗС городской бюджет ежемесячно недополучает примерно 20 миллионов гривен от уплаты 5% акциза на розничную торговлю и 25-27 миллионов гривен от уплаты земельного налога", - рассказал столичный депутат.

В связи с этим он обратился к профильным структурным подразделеням исполнительного органа Киевсовета (КГГА) с просьбой максимально ускорить рассмотрение подготовленного проекта решения "Об утверждении Порядка размещения АГЗС на территории Киева" и вынести его на рассмотрение ближайшего пленарного заседания.

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