В патрульной полиции Киева заявляют об уменьшении количества админнарушений на 38%
Патрульная полиция Киева за неделю зафиксировала уменьшение количества административных правонарушений на 38% по сравнению с прошлой неделей.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы патрульной полиции в Facebook.
«Патрульная полиция Киева продолжает активно патрулировать город. На этой неделе инспекторами было зафиксировано на 38% меньше админправонарушений по сравнению с прошлой», - говорится в сообщении.
При этом количество случаев оформления нарушений ПДД за аналогичный период возросло на 34%.
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Как сообщал УНИАН, 2 июля Верховная Рада приняла Закон «О Национальной полиции». Патрульная полицейская служба создается в Украине в рамках реформирования органов внутренних дел. Патрульная полиция должна заменить патрульно-постовую службу и ГАИ.
Первый заместитель министра внутренних дел Украины Эка Згуладзе заявила, что после передачи Госавтоинспекцией своих полномочий патрульной службе в системе МВД останутся работать спецподразделение ГАИ "Кобра" и подразделение сопровождения официальных делегаций.
Патрульная полиция Киева начала нести службу на улицах города вечером 4 июля.