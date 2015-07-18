В патрульной полиции Киева заявляют об уменьшении количества админнарушений на 38%

Об этом говорится в сообщении пресс-службы патрульной полиции в Facebook.

«Патрульная полиция Киева продолжает активно патрулировать город. На этой неделе инспекторами было зафиксировано на 38% меньше админправонарушений по сравнению с прошлой», - говорится в сообщении.

При этом количество случаев оформления нарушений ПДД за аналогичный период возросло на 34%.

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Как сообщал УНИАН, 2 июля Верховная Рада приняла Закон «О Национальной полиции». Патрульная полицейская служба создается в Украине в рамках реформирования органов внутренних дел. Патрульная полиция должна заменить патрульно-постовую службу и ГАИ.

Первый заместитель министра внутренних дел Украины Эка Згуладзе заявила, что после передачи Госавтоинспекцией своих полномочий патрульной службе в системе МВД останутся работать спецподразделение ГАИ "Кобра" и подразделение сопровождения официальных делегаций.

Патрульная полиция Киева начала нести службу на улицах города вечером 4 июля.