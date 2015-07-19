В Киеве 2-тысячный митинг направляется в правительственный квартал

Как передает корреспондент УНИАН, никакой политической символики участники акции в руках не держат, зато, несут плакаты с различными лозунгами, в частности: “Нет росту тарифов!”, “Украинцам - украинское правительство!”, “Где реформы?”, “Мы умираем с голоду”, “Долой иностранцев от власти”, “Повысьте пенсии”.

Участников акции сопровождают около 100 милиционеров.

Люди ведут себя спокойно.

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Митингующие отмечают, что своими действиями хотят привлечь внимание властей к сохранению социальных гарантий пенсионерам, работникам бюджетной сферы. Участники акции говорят, что вышли на акцию самостоятельно и планируют пройти только пешим ходом по правительственному кварталу.