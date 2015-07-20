В Киеве милиционер и бывший спецназовец устроили драку в кафе

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киева, следственным отделом столичной прокуратуры сообщено о подозрении инспектору патрульной службы одного из райуправлений милиции и бывшему спецназовцу по факту совершения ими хулиганских действий с применением огнестрельного оружия.

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Установлено, что в ночь на 18 июля 28-летний милиционер и его знакомый (бывший сотрудник спецподразделения милиции) отдыхали в кафе на Харьковском шоссе и затеяли ссору с компанией мужчин. Уже на улице милиционер ударил одного из оппонентов тяжелым предметом по голове, а его товарищ угрожал травматическим оружием.

Милиционер и бывший спецназовец были задержаны на месте происшествия. Согласно заключению врачей, они находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Действия задержанных квалифицированы по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.

По ходатайству прокуратуры Киева подозреваемым избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с требованием носить электронное средство контроля.

Досудебное расследование продолжается.