Сегодня киевский фуникулер закроют на ремонт
Капитальный ремонт продлится с 20 июля по 21 августа.
С 22:00 20 июля по 21 августа Киевский фуникулер прекратит работу для проведения капитального ремонта отдельных узлов.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, согласно информации КП "Киевпасстранс", в соответствии с правилами устройства, содержания и освидетельствования наклонных рельсо-канатных подъемников (фуникулеров), специалисты ежегодно проводят регламентные, ремонтные и испытательные работы, результаты которых принимают специалисты инспекции Госнадзора охраны труда Украины.
При положительных результатах испытаний предоставляется разрешение на эксплуатацию фуникулера на следующий год.
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Последний ежегодный регламентный ремонт был выполнен в июле-августе 2014 года.