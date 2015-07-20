Сегодня киевский фуникулер закроют на ремонт

7 мая 2015 Киевский фуникулер отметил свою 110-ю годовщину / uklon.com.ua

С 22:00 20 июля по 21 августа Киевский фуникулер прекратит работу для проведения капитального ремонта отдельных узлов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, согласно информации КП "Киевпасстранс", в соответствии с правилами устройства, содержания и освидетельствования наклонных рельсо-канатных подъемников (фуникулеров), специалисты ежегодно проводят регламентные, ремонтные и испытательные работы, результаты которых принимают специалисты инспекции Госнадзора охраны труда Украины.

При положительных результатах испытаний предоставляется разрешение на эксплуатацию фуникулера на следующий год.

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Последний ежегодный регламентный ремонт был выполнен в июле-августе 2014 года.