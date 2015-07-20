Кличко анонсировал новый уровень безопасности в Киеве с новой полицией

Такое убеждение высказал мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала «Интер».

Он отметил, что городская власть с новой полицией – одна команда. При этом киевляне возлагают большие надежды на то, что КГГА и правоохранители вместе наведут законность и порядок в городе.

"В этом направлении мы сейчас работаем", - заверил мэр Киева.

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"Очень положительные отзывы о работе новой полиции, которая становится сервисом для киевлян. Очень хорошо, что такие изменения начались в Киеве. Это первый город, где реализован концепт новой полиции. И, уверен, что результаты этой работы будут в ближайшее время, а безопасность – один из ключевых аспектов в городе – будет выведена на новый уровень", – подчеркнул Виталий Кличко.