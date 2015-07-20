На Никольской Слободке – новый виток конфликта

Полтора десятка вооруженных битами и ножами титушек в балаклавах нанесли серьезный ущерб палаткам, которые установили на минувшей неделе парламентарии из межфракционного объединения «Киевляне».

Народный депутат Борислав Береза, комментируя происходящее (в своем аккаунте в facebook) подчеркнул: «На мой взгляд, Киеву и киевлянам открыто объявлена война. Сделала это столичная власть и кличководы-застройщики. Мы принимаем вызов и дадим на него решительный ответ. Уже сегодня наши депутатские приемные, пострадавшие после ночного налета, будут выставлены у стен КГГА на Крещатике».

Как ранее отмечали СМИ, на Никольской Слободке (ул.Никольско-Слободская, 1), группа парламентариев-киевлян установила свои общественные приемные на въезде на стройплощадку для препятствования возведению данного объекта.

Как утверждают активисты, строительство жилого комплекса ведется вопреки нормам водного и земельного кодексов в пределах прибрежной защитной полосы на берегу Днепра. Кроме того, строительство наносит вред Патриаршему Собору Святого Воскресенья, фасадная часть которого дала трещину.

Противостояние с застройщиком длится уже более полугода. Возле скандальной стройки периодически возникают стычки местных жителей с охраной объекта. 2 апреля, после очередной попытки митингующих повалить строительный забор охраной стройки было применено оружие, вследствие чего пострадало несколько человек, в том числе милиционер