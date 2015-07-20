КГГА: Скоро в Киеве можно будет написать жалобу или предложения в режиме онлайн

Скоро в Киеве заработает новая услуга – написание жалобы или предложения в режиме онлайн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, по словам заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева, городские власти работают над усовершенствованием работы «горячих линий», чтобы киевляне имели каналы оперативный и доступной связи с властью. Речь идет о расширении возможностей для онлайн-работы с Контактным центром (15-51) и «горячей линией» по вопросам ЖКХ (15-57).

Пантелеев отметил, что обращения по телефону - самый простой и доступный способ для жителя столицы, но «мы должны расширять спектр дополнительных путей связи с городской администрацией, в том числе при помощи мобильных приложений и возможности оставить онлайн-заявки». «Сейчас в тестовом режиме в службе 15-57 уже работает СМС-оповещение руководителей ЖЭУ в случае возникновения аварийных ситуаций. Это нововведение внедряется для ускорения реагирования коммунальных служб».

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По словам Пантелеева, «совсем скоро заработает новая услуга – личный кабинет потребителя услуг ЖКХ в сервисе 15-57 для того, чтобы написать жалобу или предложение в режиме онлайн было не менее удобно, чем просто позвонить в диспетчерскую».

Замечания и предложения по работе ЖКХ можно отправить на электронный адрес: k-jkg@ukr.net

С начала года более 380 тыс. киевлян обратились в Контактный центр Киева по телефону 15-51, еще более 700 тыс. звонков приняли диспетчеры специализированной «горячей линии» по вопросам ЖКХ 15-57.

По данным коммунального бюджетного учреждения «Контактный центр города Киева», последние полгода киевлян больше всего беспокоили такие сферы жизни города как транспорт, дорожное и жилищное хозяйство, социальное обеспечение и МАФы.