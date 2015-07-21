"Киевпастранс" обновил дизайн проездного билета

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации (КГГА).

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По информации КП "Киевпастранс", обновление дизайна проездного билета не привело к дополнительным расходам, потому что это плановая печать тиража.

Проездные билеты старого дизайна на август этого года, также будут продаваться в кассах предприятия, они являются действительными, и обменивать их не нужно, добавили в КГГА.