СБУ задержала двух чиновников киевской ГАИ во время получения взятки

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что злоумышленники неоднократно вымогали у автовладельцев деньги за выдачу элитных номерных знаков и справок-счетов.

Продолжаются обыски и неотложные оперативно-следственные действия.

Ранее УНИАН сообщал, что правительство намерено до 2017 года превратить МРЭО в административный орган с доходом в 1 млрд грн. На сегодняшний день в Украине функционируют 228 центров МРЭО. Их количество будет сокращено до 64, также планируется ввести еще 15 мобильных центров.