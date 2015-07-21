СБУ задержала двух чиновников киевской ГАИ во время получения взятки

22:42, 21 июля 2015
Киев
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Служба безопасности Украины совместно с милицией в результате спецоперации задержали во время получения взятки руководителей МРЭО-7 и МРЭО-8 киевской Госавтоинспекции.

facebook.com/EuroMaydan

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что злоумышленники неоднократно вымогали у автовладельцев деньги за выдачу элитных номерных знаков и справок-счетов.

sbu.gov.ua

Продолжаются обыски и неотложные оперативно-следственные действия.

facebook.com/EuroMaydan
sbu.gov.ua

Ранее УНИАН сообщал, что правительство намерено до 2017 года превратить МРЭО в административный орган с доходом в 1 млрд грн. На сегодняшний день в Украине функционируют 228 центров МРЭО. Их количество будет сокращено до 64, также планируется ввести еще 15 мобильных центров.

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