Польша готова инвестировать в строительство метро на Троещину

В частности, польский бизнес готов инвестировать около $200 млн в строительство метро на Троещину в Киеве, об этом на своей странице в соцсети сообщил вице-премьер по вопросам инфраструктуры Валерий Вощевский.

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Он отметил, что этот вопрос обсуждался на встрече с польскими инвесторами.

"Речь идет о первой очереди строительства - от станции "Подольская" до станции "Радужная" - протяженностью 5,9 км с пятью станциями. Срок реализации проекта – 3 года", - говорится в сообщении.

Валерий Вощевский отметил, что деньги в виде кредита может выделить один из польских банков. "По результатам встречи достигнуты договоренности дополнительно собраться и обсудить условия кредитования проекта по строительству метро в Киеве польским банком", - говорится в сообщении.