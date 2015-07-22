Австрийцы до 6 августа предоставят отчет по оценке качества ремонта дорог на Киевщине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский в ходе рабочей поездки для контроля качества дорожного ремонта.

«До 6 августа мы надеемся получить финальный отчет… Контрольные процедуры проводились на восьми направлениях в Киевской области», - сказал Пивоварский, добавив, что ремонтные работы на дорогах Киевской области, где были взяты образцы для анализа качества покрытия, проводились в апреле-мае текущего года.

По словам министра, в случае выявления по результатам лабораторного анализа признаков некачественно проведенного ремонта, который выполняла частная компания, повторный ремонт будет проводиться этой компанией за ее счет. Если же ремонт участка дороги проводился облавтодором и оказался некачественным, то, по словам министра, ответственные за ремонт будут уволены.

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«Мы ждем со Всемирным банком финального отчета, чтобы откорректировать план тендера на закупку таких услуг по всей территории Украины. Всемирный банк будет проводить тендер, отберет 2-3 консультанта и заплатит за это», - сказал Пивоварский.

По его словам, пилотный проект в Киевской области, профинансированный общественной организацией «Моя дорога», обошелся в 20 тыс. евро. Общая стоимость проекта по всей Украине оценивается в 300 тыс. долларов.

«Думаю, в сентябре-октябре начнем проект по всей Украине», - резюмировал министр.

Как сообщал УНИАН, независимый контроль качества строительства, ремонта и эксплуатации автомобильных дорог обойдется Украине в 300-500 тыс. долларов в год. По словам Пивоварского, так как Всемирный банк предоставит деньги только на этот год, в будущем расходы на независимую оценку будут включаться в стоимость работ.

Пилотный проект реализуется при поддержке украинского общественного союза «Моя дорога».

По словам руководителя дорожного департамента Мининфраструктуры Романа Хмиля, в настоящее время в рамках этого проекта задействованы две мобильные бригады в составе 4 человек (два украинца, два австрийца), тогда как осенью, когда система независимого контроля за качеством ремонта дорог будет введена по всей Украине, министерство планирует задействовать около 20-30 мобильных групп, в которых будут работать по три человека.

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По словам руководства «Укравтодора», ежегодная потребность в финансировании автодорог оценивается в не менее 60 млрд грн. При этом свыше 90% украинских дорог нуждаются в капитальном ремонте или реконструкции.

В госбюджете на этот год на финансирование «Укравтодора» предусмотрено более 20 млрд грн, из них на развитие и содержание дорог пойдет лишь 3,5 млрд грн, тогда как остальная сумма будет направлена на погашение миллиардных обязательств монополиста перед кредиторами.