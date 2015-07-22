На выборах в Киеве во втором туре встретятся Кличко и Береза – социологи

По мнению социологов, будущие выборы мэра в Киеве пройдут в два тура. Хотя Виталий Кличко является лидером рейтинга, его преимущество перед другими потенциальными участниками выборов нельзя назвать абсолютным.

Среди киевлян, определившихся с участием в выборах, за действующего мэра отдадут голоса 25,8% респондентов. Социологи отмечают снижение рейтинга Виталия Кличко за время пребывания в кресле мэра вдвое. Второй по популярности претендент на должность столичного городского головы – парламентарий Борислав Береза. За него готовы проголосовать 10,5% опрошенных.

Далее следуют представители популярных партий. За лидера столичной «Батькивщины» Владимира Бондаренко – 9,0%, за представителя «Свободы» Юрия Левченко – 8,1%. 18% опрошенных не определились с выбором, 13,7% не намерены принимать участие в выборах.

Эксперты отмечают, что рейтинг Виталия Кличко за год пребывания в кресле мэра уменьшился вдвое. Они также обращают внимание на существующий в столице запрос на честность, профессионализм и решительность в работе мэра.

Опрос был проведен в рамках проекта "Перезагрузка - Открытая власть" с 9 до 14 июля в Киеве методом индивидуального интервью "с глазу на глаз" по месту проживания респондента. Выборка составляет 1208 респондентов и представляет взрослое население Киева в возрасте от 18 лет и старше.