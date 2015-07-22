Ни одно внешкольное учебное заведение столицы не будет закрыто или перепрофилировано - КГГА

Киевская городская власть гарантирует, что все коммунальные внешкольные заведения будут работать в привычном режиме и только по целевому назначению. Помещения этих детских учреждений в коем случае не будут использоваться для других нужд - их не будут продавать, не будут приватизировать и не будут передавать в аренду с коммерческой целью. То есть ни одно из внешкольных заведений столицы не будет закрыто и не будет изменено его назначение. На этом заявила заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анна Старостенко, комментируя слухи в СМИ о закрытии и перепрофилировании Центра внешкольного учебного заведения «Центр военно-патриотического и спортивного воспитания молодежи «Десантник» в Святошинском районе.

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«Официальная позиция Киевского городского председателя Виталия Кличко и его команды – все коммунальные внешкольные учреждения должны работать только по целевому назначению. Мы гарантируем, что «Десантник» будет сохранен, и он будет работать исключительно как центр детского творчества, который специализируется на военно-патриотическом воспитании детей», – заверила заместитель председателя КГГА.

Анна Старостенко также отметила, что несмотря на кризис, столичная власть заботится обо всех внешкольных учреждения города, которых сейчас насчитывается 41: «Мы будем следить за тем, чтобы эти учреждения предоставляли качественные образовательные услуги, готовили настоящих патриотов и сохраняли лучшие традиции воспитания».