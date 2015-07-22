Ни одно внешкольное учебное заведение столицы не будет закрыто или перепрофилировано - КГГА
Анна Старостенко также отметила, что несмотря на кризис, столичная власть заботится обо всех внешкольных учреждениях города, которых сейчас насчитывается 41.
Киевская городская власть гарантирует, что все коммунальные внешкольные заведения будут работать в привычном режиме и только по целевому назначению. Помещения этих детских учреждений в коем случае не будут использоваться для других нужд - их не будут продавать, не будут приватизировать и не будут передавать в аренду с коммерческой целью. То есть ни одно из внешкольных заведений столицы не будет закрыто и не будет изменено его назначение. На этом заявила заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анна Старостенко, комментируя слухи в СМИ о закрытии и перепрофилировании Центра внешкольного учебного заведения «Центр военно-патриотического и спортивного воспитания молодежи «Десантник» в Святошинском районе.
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«Официальная позиция Киевского городского председателя Виталия Кличко и его команды – все коммунальные внешкольные учреждения должны работать только по целевому назначению. Мы гарантируем, что «Десантник» будет сохранен, и он будет работать исключительно как центр детского творчества, который специализируется на военно-патриотическом воспитании детей», – заверила заместитель председателя КГГА.
Анна Старостенко также отметила, что несмотря на кризис, столичная власть заботится обо всех внешкольных учреждения города, которых сейчас насчитывается 41: «Мы будем следить за тем, чтобы эти учреждения предоставляли качественные образовательные услуги, готовили настоящих патриотов и сохраняли лучшие традиции воспитания».