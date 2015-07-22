В Киеве переименуют улицы Щорса и Артема

Об этом сообщает ZN.ua.

На заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам культуры и туризма депутаты согласовали переименование еще 12 улиц, одной площади, переулка и проспекта в городе Киеве.

Согласно проекту решения,переименованию подлежат следующие объекты:

- Шлихтера на Вифлеемскую, Днепровский р-н;

- Артема на Сечевых Стрельцов, Шевченковский р-н;

- Кириленко на Алексея Береста, Святошинский р-н;

- Крупской на Павла Чубинского, Дарницкий р-н;

- Ленина на Копильщанскую, Деснянский р-н;

- Ленинскую на Петра Дорошенко, Святошинский р-н;

- Горького на Анатолия Лупиноса, Соломенский р-н;

- Горького на Кирилла Осьмака, Дарницкий р-н;

- Металлистов на Михаила Брайчевского, Соломенский р-н;

- Чапаева на Вячеслава Липинского, Шевченковский р-н;

- Щорса на Евгения Коновальца, Печерский р-н;

- Юрия Коцюбинского на Владимира Винниченко, Шевченковский р-н;

- площадь Дзержинского на Лыбедскую, Голосеевский р-н;

- переулок Чеслава Белинского на Аллы Горской, Шевченковский р-н;

- проспект 40-летия Октября на Голосеевский, Голосеевский р-н.

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Соответствующие переименования уже прошли общественные обсуждения и поддержаны постоянной комиссией Киевсовета по вопросам наименований.

Они должны еще быть согласованным на комиссии по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей.