В Киеве переименуют улицы Щорса и Артема
Улицу Артема переименуют на Сечевых Стрельцов, Щорса - на Евгения Коновальца.
В рамках декоммунизации в Киеве переименуют 110 улиц / Фото УНИАН
Об этом сообщает ZN.ua.
На заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам культуры и туризма депутаты согласовали переименование еще 12 улиц, одной площади, переулка и проспекта в городе Киеве.
Согласно проекту решения,переименованию подлежат следующие объекты:
- Шлихтера на Вифлеемскую, Днепровский р-н;
- Артема на Сечевых Стрельцов, Шевченковский р-н;
- Кириленко на Алексея Береста, Святошинский р-н;
- Крупской на Павла Чубинского, Дарницкий р-н;
- Ленина на Копильщанскую, Деснянский р-н;
- Ленинскую на Петра Дорошенко, Святошинский р-н;
- Горького на Анатолия Лупиноса, Соломенский р-н;
- Горького на Кирилла Осьмака, Дарницкий р-н;
- Металлистов на Михаила Брайчевского, Соломенский р-н;
- Чапаева на Вячеслава Липинского, Шевченковский р-н;
- Щорса на Евгения Коновальца, Печерский р-н;
- Юрия Коцюбинского на Владимира Винниченко, Шевченковский р-н;
- площадь Дзержинского на Лыбедскую, Голосеевский р-н;
- переулок Чеслава Белинского на Аллы Горской, Шевченковский р-н;
- проспект 40-летия Октября на Голосеевский, Голосеевский р-н.
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Соответствующие переименования уже прошли общественные обсуждения и поддержаны постоянной комиссией Киевсовета по вопросам наименований.
Они должны еще быть согласованным на комиссии по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей.