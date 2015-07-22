В Киеве открылся Центр патрульной полиции

Об этом в соцсети сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков. "Спасибо всем, кто помог! Сегодня открыли первый открытый офис Полицейского патруля", - написал Арсен Аваков.

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В церемонии открытия приняли участие премьер-министр Арсений Яценюк, посол США Джеффри Пайетт, глава МВД Арсен Аваков, его первый заместитель Эка Згуладзе и заместитель госсекретаря США Уильям Браунфилд.

На открытии Центра полицейских услуг премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что это первый шаг к реформированию сферы административных услуг в целом. "Фактически, это центр административной практики (центр админуслуг полиции - УНИАН). Если человеку надо узнать о совершенном им правонарушении, написать жалобу на деятельность полиции, вернуть обратно водительское удостоверение, которое у него было изъято, если нужно получить справку для страховой компании о ДТП, он приходит в этот центр и без очередей получает полицейскую услугу. Это первый этап реформирования административных услуг вообще", - сказал Арсений Яценюк.