Яценюк на открытии офиса полиции: "Это первый шаг к полной реформе полицейского сервиса"

Глава Правительства осмотрел зал административной практики, диспетчерскую зала, комнату выдачи видеорегистраторов, хранения и обработки видеоинформации, оружейную комнату.

Он подчеркнул, что в этом управлении полиция будет работать с гражданами, «в обслуживании людей и в административной практике».

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«Если человеку что-то надо узнать о правонарушении, написать жалобу на деятельность полиции, вернуть изъятые водительские права, получить справку для страховой компании о ДТП - она приходит в этот центр, и без очередей, которые раньше были в районных управлениях ГАИ, без промедления времени получает полицейскую услугу», - отметил он.

Арсений Яценюк подчеркнул, что это первый этап в реформировании административных услуг в целом.

Он напомнил, что в Парламент внесен закон о реформировании всей системы бывшего советского МРЭО и переход на сервисные услуги в украинской полиции, который после довольно длительных дискуссий уже проголосован в первом чтении.

«Мы приветствуем этот шаг, сделанный с помощью наших американских партнеров. Это только первый шаг в полной реформе полицейского сервиса в Украине», - отметил глава правительства.

В мероприятии приняли участие заместитель госсекретаря США по вопросам борьбы с наркотиками и обеспечения правопорядка Уильям Браунфилд, иинистр внутренних дел Украины Арсен Аваков, первый заместитель министра внутренних дел Эка Згуладзе.