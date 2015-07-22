Киевские власти решили выделить 41 миллион гривень на восстановление кинотеатра "Жовтень"

Комиссия Киевского городского совета по вопросам бюджета и социально-экономического развития поддержала выделение 41 млн грн на восстановление пострадавшего после пожара в октябре прошлого года столичного кинотеатра «Жовтень».

Как сообщает пресс-служба Киевсовета, соответствующее решение было принято депутатами на заседании постоянной комиссии во вторник, 21 июля.

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По словам главы бюджетной комиссии Андрея Странникова, восстановление столичного кинотеатра «Жовтень» планируется осуществить за счет средств, предусмотренных на реализацию программы социально-экономического развития Киева.

Как сообщал УНИАН, 29 октября 2014 года в кинотеатре «Жовтень» на Подоле произошел пожар. Ликвидация пожара продолжалась пять часов. Здание кинотеатра претерпело значительные повреждения.

31 октября депутаты Киевсовета на собрании, которое состоялось по инициативе городского головы, решили учредить благотворительный фонд "Восстановим вместе" для обеспечения финансирования работ по восстановлению после пожара кинотеатра «Жовтень». Депутаты Киевсовета также приняли решение об освобождении ООО "Киноман", которое является арендатором помещений «Жовтень», от уплаты аренды на период восстановления кинотеатра.

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Кроме того, мэр Киева Виталий Кличко дал поручение Департаменту финансов КГГА изыскать источники для финансирования работ по восстановлению кинотеатра «Жовтень».

17 января 2015 года Кличко подписал распоряжение о реконструкции здания целостного имущественного комплекса «Кинотеатр «Жовтень».