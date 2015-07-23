В Киеве появится музей советской оккупации под открытым небом

Депутаты Киевсовета сегодня на пленарном заседании поддержали решение о создании музея советской оккупации в столице.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевсовета, музей будет создан под открытым небом.

По словам авторов проекта, депутатов Киевсовета Олега Гаряги и Владислава Михайленко, рассматриваются три площадки для музея.

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«Мы дали поручение исполнительной власти найти место под будущий музей. Первая моя мысль была – территория вокруг монумента Родины-матери – это советский символ, мало того, на щите герб СССР. Но пока эту идею отложили, поскольку это объект госсобственности. Еще один из обсуждаемых вариантов – территория Национального комплекса «Экспоцентр Украины» (ВДНХ). Но он также находится в собственности государства. Еще один вариант предложило Киевское инвестиционное агентство – это заброшенная территория на окраине Киева в Голосеевском районе площадью 15 га, которую могут отдать музею. На ней можно сделать ландшафтный парк» - сказали депутаты.

По мнению содокладчиков, для этого можно найти инвестора, но количество экспонатов музея будет известно после инвентаризации.