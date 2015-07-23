Столичная власть утеплит помещения 17 учебных заведений Киева

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева, который проверял работы по энергосбережению в лицее «Научная смена» в Дарницком районе Киева.

Кроме того, как отмечается, усилиями коммунальных предприятий на эти нужды также привлечено около 120 млн грн инвестиционных средств.

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«Внедрение энергосберегающих мероприятий в лицее позволит сэкономить почти 50% энергоресурсов, которые используются на его обогрев. Однако самое главное, что отныне в стенах этого заведения будут господствовать комфортные и теплые условия пребывания учащихся, без сквозняков и влажности в классных комнатах. Почти 80% работ в учебном заведении уже выполнены: там заменены окна и освещение на энергосберегающее, реконструирована система отопления, установлены проветриватели с рекуператорией теплоты вытяжного воздуха. Сейчас завершаются работы по утеплению наружных стен и восстановлению целостности цоколя», – сообщил Пантелеев.

По словам заместителя председателя КГГА, в Киеве проведен энергоаудит почти сотни объектов, в том числе учебных заведений, на основе которого определен перечень школ и детсадов, которые в первую очередь нуждаются в термомодернизации. Ведь условия пребывания в них в холодное время года имеют наиболее критический уровень несоответствия санитарным требованиям.

«Мы продолжаем работу в направлении оценки энергопотребления учреждений бюджетной сферы, составляем перечень мероприятий, которые бы помогли нам сократить расходы на отопление зданий и повысить уровень их энергоэффективности. Выполнение этих задач мы возлагаем не только на городской бюджет, но и активно привлекаем средства доноров, которые, надеемся, поддержат Киев в стремлении к экономии энергоносителей», – подчеркнул Пантелеев.

В целом, как отмечается, до конца года в столице планируется провести термомодернизацию в 17 учебных заведениях, что позволит сократить расходы бюджета города на энергоносители и улучшить условия, в которых учатся школьники.