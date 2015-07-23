В Киеве митингующие частично перекрыли Крещатик и вынесли шины на проезжую часть
18:07, 23 июля 2015Киев
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В Киеве около 30 пикетчиков почти полностью перекрыли движение по улице Крещатик напротив монумента Независимости.
Фотоиллюстрация / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, судя по плакатам, которые держат в руках участники акции, это торговцы, которые ведут свой бизнес на станциях метрополитена.
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Они держат плакаты с надписями: “Метрополитен, не трогай предпринимателей”, “Руки прочь от предпринимателей в метро”.
Также пикетчики положили несколько шин на проезжую часть.
Правоохранители направляют поток автомобилей на прилегающие улицы, а также на две полосы слева и справа от пикетчиков, где еще движутся машины.
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