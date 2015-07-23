В Киеве митингующие частично перекрыли Крещатик и вынесли шины на проезжую часть

Как передает корреспондент УНИАН, судя по плакатам, которые держат в руках участники акции, это торговцы, которые ведут свой бизнес на станциях метрополитена.

Читайте такжеВ Киеве торговцы автокофеен, которые протестуют возле здания КГГА, перекрыли Крещатик

Они держат плакаты с надписями: “Метрополитен, не трогай предпринимателей”, “Руки прочь от предпринимателей в метро”.

Также пикетчики положили несколько шин на проезжую часть.

Правоохранители направляют поток автомобилей на прилегающие улицы, а также на две полосы слева и справа от пикетчиков, где еще движутся машины.