Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевсовета, согласно решению, выборы депутатов райсоветов в Киеве состоятся 27 марта 2016 года.

После голосования в первом чтении проект решения был доработан. В документе прописано минимально предельное количество депутатов, которое может установить Киевсовет без внесения Верховной Радой изменений к действующим законодательным актам, - 40-50 депутатов, в зависимости от количества населения района.

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В доработанном документе определена компетенция райсоветов. Так, к компетенции райсоветов относятся вопросы, касающиеся: общего среднего образования, внешкольного образования; здравоохранения — амбулаторно-поликлинической помощи, стоматологии, первичной и профилактической медико-санитарной помощи; культуры — учреждений культуры, кроме общегосударственного уровня; молодежных программ; градостроительства и архитектуры в части предоставления предложений к Генплану, предложений к ДПТ, проведение общественных обсуждений градостроительной документации, согласования Комплексной схемы размещения временных сооружений; в сфере ЖКХ — ремонт и эксплуатация жилого фонда, озеленение и благоустройство территорий, организация мест отдыха, ремонт и содержание квартальных/междворовых подъездов и проездов; организация торговли на рынках.

Что касается коммунальной собственности, то райсоветы будут осуществлять только управление такими объектами в соответствии с законом.