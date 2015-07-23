Леся Украинка, Сергей Нигоян и "Путин-змей": в центре Киева появился арт-квартал (видео)

На некогда сером фасаде одного из домов в центре Киева теперь можно наблюдать портрет Леси Украинки. Его написал с помощью баллончиков с краской австралийский художник. Геде ван Хельтан начал увлекаться граффити еще подростком: разрисовывал поезда и не раз попадал за это в полицию. Теперь он маститый художник, и в Киев приехал по приглашению местных властей, говорится в репортаже "Рейтер".

"Сначала я просто интересовался украинским национальным костюмом, а потом друг рассказал мне про нее. Мне понравилась ее история, к тому же, мне сказали, что Леся Украинка жила как раз неподалеку", - говорит художник.

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Многие граффити, появившиеся в центре Киева при поддержке местной мэрии, посвящены как раз национальным символам и конфликту на востоке Украины.

Картина, которая находится возле начала Пейзажной аллеи, и на которой изображен казак, убивающий змея, называется "Время перемен".

Если образ украинского воина собирательный, то в змее можно узнать российского президента Владимира Путина.

Также, на одном из фасадов появился портрет 20-летнего Сергея Нигояна, первого протестующего, погибшего зимой 2014 года на улице Грушевского.

По задумке организаторов акции, в Киеве должен появится арт-квартал, все дома в котором будут покрыты граффити.