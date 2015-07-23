Киев первым в Украине полностью перешел на электронные закупки - КГГА

Комментируя соответствующее решение Киевсовета, первый заместитель председателя КГГА Игорь Никонов отметил, что электронные закупки позволят сэкономить около 200 миллионов гривень уже в этом году, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

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Он напомнил, что Киев уже тестировал электронные закупки на отдельных предприятиях, а теперь их будут использовать все организации, подчиненные КГГА.

«Электронные закупки являются одним из тех проектов, которые уже реализованы городскими властями для инновационного развития столицы. Киев первым из украинских городов полностью перешел на Систему электронных государственных закупок. Эту систему внедрено в рамках Программы первоочередных шагов мэра Киева Виталия Кличко для борьбы с коррупцией и обеспечения прозрачности власти», – подчеркнул Никонов.

Как отмечается, среди преимуществ для граждан – прозрачность и открытость процесса закупок, честная конкуренция, возможность участвовать в торгах, не выходя из офиса, доступность для представителей любого бизнеса.

Как известно, сегодня на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты поддержали проект решения «Об утверждении Положения о внедрении и эксплуатации в городе Киеве пилотного проекта «Система электронных закупок». За соответствующее решение проголосовали 92 депутата.

Согласно документу, под критерии обязательного осуществления закупок коммунальными предприятиями, бюджетными организациями обязательно подпадают все закупки товаров, услуг до 100 тыс грн и все закупки работ до 1 млн грн.