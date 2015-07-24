В Киеве обстреляли здания банка - СМИ
02:33, 24 июля 2015Киев
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Пользователи соцсетей сообщили о мощном взрыве по адресу Вознесенский спуск, 10Б (здание Укринбанка).
twitter.com/Omelyanko
Об этом сообщает Новое Время со ссылкой на пользователей соцсетей.
По словам пользователей, взрыв было слышно в нескольких районах Киева.
twitter.com/Omelyanko
twitter.com/Omelyanko
"Взрыв в самом центре Киева. Неизвестный мужчина одетый во все черное вышел из Таврии и выстрелил из миномета по окну 4 этажа здания банка", - сообщает на своей странице репортер Громадского.ТБ.
@Omelyanko вот хвостовик pic.twitter.com/iL6UkBr4nF
— Dmitry Lebedev (@Omelyanko) July 23, 2015
Также отмечается, что на месте взрыва много патрульных машин. Ни в СБУ, ни в МВД информацию пока не подтвердили.
С места событий pic.twitter.com/8T98IreQl0
— Кедрюля (@liric_ara) July 23, 2015
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