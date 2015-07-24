В Киеве обстреляли здания банка - СМИ

02:33, 24 июля 2015
Киев
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Пользователи соцсетей сообщили о мощном взрыве по адресу Вознесенский спуск, 10Б (здание Укринбанка).

twitter.com/Omelyanko

Об этом сообщает Новое Время со ссылкой на пользователей соцсетей.

По словам пользователей, взрыв было слышно в нескольких районах Киева. 

twitter.com/Omelyanko
twitter.com/Omelyanko

"Взрыв в самом центре Киева. Неизвестный мужчина одетый во все черное вышел из Таврии и выстрелил из миномета по окну 4 этажа здания банка", - сообщает на своей странице репортер Громадского.ТБ.

Также отмечается, что на месте взрыва много патрульных машин. Ни в СБУ, ни в МВД информацию пока не подтвердили.

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