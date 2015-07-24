Милиция ищет хулигана с гранатометом, обстрелявшего здание в Киеве

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД Украины в городе Киеве.

Как сказано в сообщении, сегодня около 1 часа ночи в дежурную часть столичной милиции поступило сообщение о взрыве возле одного из банковских отделений на вул. Смирнова-Ласточкина. На место происшествия срочно были направлены наряды полиции, следственно-оперативные группы Главного и районного управлений милиции,взрывотехники.

"Предварительно установлено, что неизвестный мужчина произвел один выстрел в помещение банка. Вследствие этого повреждены фасад здания и два пластиковых окна на третьем и четвертом этажах. Пострадавших нет", - сообщили в МВД.

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Собраны сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следственным отделом Шевченковского РУ ГУМВД Украины в городе Киеве открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины «Хулиганство».

Как сообщал ночью УНИАН, пользователи соцсетей сообщили о мощном взрыве по адресу Вознесенский спуск, 10Б (здание Укринбанка).

Позже в сеть выложили фото, как предполагается, хвостовика гранаты от РПГ.