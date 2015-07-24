"Киевавтодор" усилил полив дорог
13:22, 24 июля 2015Киев
599
В Киеве в связи с жарой предприятия коммунальной корпорации "Киевавтодор" усилил полив дорог города.
REUTERS
Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, в две смены в круглосуточном режиме работают 53 поливомоечных машины. Только за два последних дня для поливки было использовано свыше 2 тыс. 700 кубометров воды.
Читайте такжеУлицы Киева будут поливать каждый день, пока будет сохраняться жара - КличкоСогласно распоряжению КГГА № 1173 от 7 июля 2012 года "Об ограничении движения большегрузного автотранспорта на улицах и дорогах м. Киева в связи с повышением температуры воздуха", с 10.00 до 22.00 действует ограничение движения тяжеловесных транспортных средств на улично-дорожной сети столицы, если температура воздуха превышает 28º.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter