В Киеве появится парк имени Виктора Цоя

Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

"Вчера на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты согласовали создание на левом берегу парка имени легендарного певца Виктора Цоя со сценой для поклонников его творчества и молодых исполнителей, стадионом и спортивными объектами", — говорится в сообщении.

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Согласно информации, "парк появится на столичном массиве Березняки, у озера Тельбин, где почти 30 лет назад снимался фильм "Конец каникул" с участием певца и музыкантов из рок-группы "Кино".

Отмечается, что земельный участок, на котором создадут парк, был постоянной точкой споров между застройщиками и общественность, однако городские власти решили вместо высоток таки выстроить на Березняках парк.