Кличко заверил, что не допустит передачу земли на Трухановом острове в частные руки

Об этом председатель КГГА написал на своей странице в соцсети Facebook, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

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"Хочу однозначно заявить, что как мэр ветирую так называемое решение Киевсовета о передаче ООО "Стройинвест-менеджмент" земельного участка для эксплуатации и обслуживания спортивно-оздоровительного комплекса на Трухановом острове. Отмечу, что в Киевсовете создана и работает депутатская временная контрольная комиссия по вопросам проверки законности построек на Трухановом. И своего обоснованного решения по результатам проверок она еще не приняла и не обнародовала. Поэтому странно, когда без этого и в день, когда на заседании нет мэра, Киевсовет раздает в аренду землю на Трухановом", – отметил Кличко.

Мэр подчеркнул, что его позиция неизменна: Труханов остров – это рекреационная зона и место отдыха для всех киевлян.

"Отдельных "княжеств" там быть не может. И доступ к воде должен быть свободен для всех, кто туда приходит отдыхать, и во всех уголках острова", – подчеркнул Киевский городской председатель.