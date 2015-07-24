Больница интенсивного лечения откроется в Киеве на базе одного из медучреждений столицы

Об этом заявил заместитель председателя КГГА Михаил Радуцкий во время рабочего визита в медучреждение, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

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"Проект должны были завершить еще в 2012 году, поскольку его готовили к проведению «Евро-2012» в столице, и выделеные средства на ремонт и закупку оборудования просто разворовывались. Работы были возобновлены только после посещения объекта Виталием Кличко в августе 2014 года. Сегодня мэр лично контролирует выполнение задач по реконструкции и строительству приемного и специализированного отделений киевской больницы № 12", - сказал Радуцкий.

Кроме того, он отметил, что в этом году благодаря грамотно проведенным реформам, городская власть сумела выделить более 150 млн грн на реконструкцию, а также 26 млн грн на современное оборудование для медучреждений столицы. Конкретно на эту больницу направлено около 32,9 млн грн, что позволит ввести в эксплуатацию 1 пусковой комплекс уже в конце августа.

"Киевские больницы станут самоокупаемым и престижным местом работы, в котором нет места коррупции, а пациентам предоставляют только качественное лечение и уход. Начатая реформа столичной медицины нацелена на изменение подхода к работе персонала, модернизацию оборудования и доступность квалифицированного ухода", – отметил заместитель председателя КГГА.