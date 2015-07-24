В Киеве мужчина за рулем чужого авто, пытаясь скрыться после ДТП, повредил две машины полицейских (фото)
Сегодня ночью мужчина, находясь за рулем чужого Sang Young Actyon вообще без водительского удостоверения, совершил грубое нарушение ПДД и как следствие - ДТП на Оболони, но с места происшествия скрылся.
Об этом сообщается на странице патрульной полиции в Facebook.
Сообщается, что на его преследование бросились два экипажа полиции. Вследствие этого он заехал аж в Новоселки за Хотяновкой в Вышгородском районе плотины ГЭС.
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"Там умышленно повредил два автомобиля полиции, впечатав один из них в здание, и был задержан", - говорится в сообщении патрульных.
При этом отмечается, что алкотестер показал 0 промилле, но поведение водителя вызывает беспокойство. Впереди - проверка на наркотическое опьянение.
"Вину свою в содеянном признал. Действия полицейских предварительно признаны правильными", - подытожили правоохранители.