В Киеве мужчина за рулем чужого авто, пытаясь скрыться после ДТП, повредил две машины полицейских (фото)

Об этом сообщается на странице патрульной полиции в Facebook.

Сообщается, что на его преследование бросились два экипажа полиции. Вследствие этого он заехал аж в Новоселки за Хотяновкой в Вышгородском районе плотины ГЭС.

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"Там умышленно повредил два автомобиля полиции, впечатав один из них в здание, и был задержан", - говорится в сообщении патрульных.

При этом отмечается, что алкотестер показал 0 промилле, но поведение водителя вызывает беспокойство. Впереди - проверка на наркотическое опьянение.

"Вину свою в содеянном признал. Действия полицейских предварительно признаны правильными", - подытожили правоохранители.