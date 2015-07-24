Обстрел банка в Киеве переквалифицировали с хулиганства на теракт

Как сообщили в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в городе Киеве, «в ходе расследования уголовное производство было переквалифицировано с ч. 4 ст. 296 (хулиганство) на ч.1 ст. 258 УК (теракт)».

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве около 1 часа ночи в дежурную часть столичной милиции поступило сообщение о взрыве вблизи одного из банковских отделений на улице Смирнова-Ласточкина.

Читайте такжеВ Киеве обстреляли здания банка - СМИ

На место происшествия срочно были направлены наряды полиции, следственно-оперативные группы Главного и районного управлений милиции, взрывотехников.

Предварительно установлено, что неизвестный мужчина произвел один выстрел в помещение банка. Поврежден фасад здания и два пластиковых окна на третьем и четвертом этажах. Пострадавших нет.

Правоохранители провели ряд необходимых первоочередных следственных действий. Изъятые с места происшествия предметы направлены на экспертизу.

Собраны сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Следственным отделом Шевченковского райуправления ГУМВД Украины в городе Киеве открыто уголовное производство.