Завтра в Киеве ожидается самый жаркий день за последние восемьдесят лет
Завтра в Киеве ожидается самый жаркий за последние восемьдесят лет день, воздух раскалится до 35 градусов.
Как сообщает ТСН со ссылкой на данные украинского Гидрометцентра, грозовые дожди, местами сильные ливни, град, шквалы пройдут только в западных областях. Температура ночью 14-19 градусов, днем 22-27 градусов, в Хмельницкой и Черновицкой областях - до 33 градусов.
Читайте такжеСМИ: Аномальная жара резко увеличила смертность в Италии
На остальной территории сохранится жаркая погода с температурой ночью 17-22°, на побережье морей до 25 градусов; днем 30-34 градуса, местами 35-38 градусов.
Без осадков, лишь днем в Житомирской, Винницкой, Одесской, а вечером и в Киевской области местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах шквалы 15-20 м/сек.
Ветер преимущественно восточный с переходом в западной части на северо-западный, 5-10 м/сек.
В Киеве – без осадков, только вечером местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью 20-22 градуса, днем сильная жара - 35 градусов.
По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 26 июля самая высокая температура была +35,5 в 1936 году, самая низкая +9,7 в 1907 году.