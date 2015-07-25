Завтра в Киеве ожидается самый жаркий день за последние восемьдесят лет

Как сообщает ТСН со ссылкой на данные украинского Гидрометцентра, грозовые дожди, местами сильные ливни, град, шквалы пройдут только в западных областях. Температура ночью 14-19 градусов, днем 22-27 градусов, в Хмельницкой и Черновицкой областях - до 33 градусов.

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На остальной территории сохранится жаркая погода с температурой ночью 17-22°, на побережье морей до 25 градусов; днем 30-34 градуса, местами 35-38 градусов.

Без осадков, лишь днем в Житомирской, Винницкой, Одесской, а вечером и в Киевской области местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах шквалы 15-20 м/сек.

Ветер преимущественно восточный с переходом в западной части на северо-западный, 5-10 м/сек.

В Киеве – без осадков, только вечером местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью 20-22 градуса, днем сильная жара - 35 градусов.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 26 июля самая высокая температура была +35,5 в 1936 году, самая низкая +9,7 в 1907 году.