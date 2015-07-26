Аваков анонсировал набор в полицейский спецназ Киева, который станет аналогом американского SWAT

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в Киеве осенью стартует программа отбора, тестов и обучения создаваемого нового единого полицейского спецназа КОРД по образу американского SWAT.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Также он сообщил еще об одном проекте: 600 новых участковых полицейских, с новым функционалом и качеством полицейского сервиса для киевлян.

"Также до конца года сделаем один новый модернизированный полицейский участок - тот, что придет на смену постсоветскому райотделу милиции", - написал Аваков.

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Как сообщал УНИАН, в марте 2015 года в МВД анонсировали программу создания единого специального подразделения для оперативного реагирования по аналогии американского спецподразделения SWAT.

Аваков заявлял, что МВД готово в ближайшее время представить концепцию работы этого спецподразделения. “Он будет называться “КОРД” - “Корпус оперативно-раптової дії” (“Корпус оперативно-внезапного действия”), - проинформировал глава МВД.