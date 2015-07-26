Милиция открыла производство по факту выстрелов в священника в Киеве

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в городе Киеве, 25 июля около 20.00 в подъезде дома на проспекте Героев Сталинграда двое неизвестных ранили священника в голову из огнестрельного оружия.

Потерпевшего на лестнице обнаружила соседка, которая немедленно вызвала скорую помощь и позвонила на "102". На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Оболонского районного управления милиции в полном составе.

44-летнего священнослужителя в тяжелом состоянии доставили в больницу в отделение травматологии.

Читайте такжеВ Киеве настоятелю храма УПЦ МП дважды выстрелили в головуСледственным отделом райуправления по данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование.

Как сообщал УНИАН, ранее пресс-служба Украинской православной церкви (Московского патриархата) сообщила, что неизвестные из огнестрельного оружия прострелили голову настоятелю храма великомученицы Татьяны иерею Роману Николаеву.