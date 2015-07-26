В Киеве ночью ожидаются грозы, град и шквалы

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

В ближайшие два часа с удержанием до конца суток 26 июля и в течение ночи 27 июля в столице ожидаются грозы, град, местами шквалы 15-20 м/с, сказано в сообщении.

Читайте такжеВ Украине ожидается дождливое лето – синоптик27 июля днем местами грозы, местами шквалы 15-20.