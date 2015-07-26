В Киеве ночью ожидаются грозы, град и шквалы
21:42, 26 июля 2015Киев
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До конца суток 26 июля и в течение ночи 27 июля в столице ожидаются грозы, град, местами шквалы 15-20 м/сек.
В Киеве будет гроза / Фото УНИАН
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.
В ближайшие два часа с удержанием до конца суток 26 июля и в течение ночи 27 июля в столице ожидаются грозы, град, местами шквалы 15-20 м/с, сказано в сообщении.
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