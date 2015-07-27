СМИ: новое руководство СБУ может быть причастным к захвату леса под Киевом

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на программу "Наші гроші" на канале Zik.

Участок в 22 гектара реликтового Чернечего леса захватили без единого разрешительного документа. В лесу уже начали ставить заборы и рубить деревья.

За последний месяц лесные угодья на территории Ходосовского сельсовета разбили на 160 участков по 12 соток, хотя они до сих пор принадлежат госпредприятию „Боярская ЛОС".

Сделка берет свое начало в 2004 году. Тогда садовое товарищество "Горобина", которое теперь захватило лес, получило от Киево-Святошинской администрации эту землю в аренду.

Но РГА за несколько недель отменила свое разрешение на выделение леса в аренду из-за давления депутатов.

Вместо этого "Горобине" выделили другой участок в другом месте. Но это общество после смены власти решило захватить тот участок, который ему даже не разрешили арендовать.

Среди членов общества в 2004 году значились 156 человек, среди которых сын Раисы Богатыревой, жена нардепа-коммуниста Адама Мартынюка, один из руководителей администрации Януковича - Игорь Пачков, дочь экс-замминистра МВД – Сергея Чеботаря, тогдашний замминистр внутренних дел - Валентин Недригайло, первый заместитель МИД Александр Чалый, сын нардепа Александры Кужель, главный коммунист Петр Симоненко с супругой, депутаты Ефим Звягильский и Игорь Еремеев.

Теперь же состав общества пополнился никому не известными людьми. Но и среди них нашлись высокопоставленные лица.

В частности, три земельных участка записаны на Маликова Виталия Владимировича, Фролова Олега Владимировича и Баранецкого Руслана Федоровича.

Полных тесок Маликова и Фролова президент недавно назначил заместителями председателя СБУ, а Баранецкого конце 2014 года наградил орденом Богдана Хмельницкого.

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Примечательно, что "охранять" самозахват приехала охранная структура "Сити сервис компани", которая принадлежит бойцу "Правого сектора" Роману Калашнику.