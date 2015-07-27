В Киеве состоялся крестный ход, в котором приняли участие около 20 тысяч верующих УПЦ
В Киеве состоялся крестный ход верующих Украинской православной церкви Московского патриархата.
Как сообщает Центр информации УПЦ, заместитель руководителя Отдела внешних связей УПЦ МП протоиерей Николай Данилевич отметил, что верующие прошли от Владимирской горки в Киево-Печерскую лавру.
«Крестный ход - значимое событие, ведь в нем принимают участие около 20 тысяч верующих киевлян и паломников из разных уголков Украины. Очень важно, что люди, которые проживают в разных регионах Украины, увидели в этом крестном ходе друг друга, вместе молятся за мир и единство в нашей стране», – отметил Данилевич.
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Перед этим в 14.00 на Владимирской горке возле памятника святому равноапостольному князю Владимиру Великому состоялась встреча 8-ми чудотворных икон Божьей Матери, которые привезли из разных регионов Украины, и торжественный молебен к 1000-летию успения князя Владимира.
После прибытия в Киево-Печерскую лавру на площади перед Успенским собором начнется всенощное бдение, во время которого иконы будут доступны для поклонения.
28 июля в 09.00 в Киево-Печерской лавре состоится праздничная Божественная литургия. Поклониться чудотворным иконам можно будет 27 и 28 июля.