В Киеве отмечают годовщину крещения Руси и смерти князя Владимира

Как передает Радио Свобода, программа мероприятий также предусматривает и художественные проекты.

"На Владимирской горке утром во вторник соберутся послы и представители международных организаций, члены Всеукраинского совета церквей, чиновники и представители общественных организаций и волонтерского движения. Вечером под колокольней Михайловского Златоверхого монастыря состоится художественная программа с исполнением хоровых произведений украинских авторов от Средневековья до наших дней в сопровождении современных мультимедийных технологий", - говорится в сообщении администрации президента.

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