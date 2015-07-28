В Киеве сильнейший ливень парализовал движение на некоторых улицах (видео)
14:21, 28 июля 2015Киев
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Из-за сильного ливня в столице "Киевпастранс" вынужден был внести коррективы в движение трамваев, транспорт просто не может передвигаться по глубоким лужам.
Многочисленные затруднения в движении возникали на Подоле / УНИАН
С 11:47 было заблокировано движение трамваев маршрутов №1, №3. Причиной является заиление рельсового полотна на улице Жилянской и улице Пестеля в направлении Михайловской Борщаговки. Об этом сообщает ТСН.
Работа трамвайных маршрутов организована с изменениями, трамваи курсируют от Михайловской Борщаговки до станции "Кольцевая дорога".
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Многочисленные затруднения в движении возникали в Подольском районе. Трамвай №12 также застрял в глубокой воде – частные авто были вынуждены его объезжать.
Киевские дороги превратились в реки из-за ливня
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