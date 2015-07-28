В Киеве сильнейший ливень парализовал движение на некоторых улицах (видео)

С 11:47 было заблокировано движение трамваев маршрутов №1, №3. Причиной является заиление рельсового полотна на улице Жилянской и улице Пестеля в направлении Михайловской Борщаговки. Об этом сообщает ТСН.

Работа трамвайных маршрутов организована с изменениями, трамваи курсируют от Михайловской Борщаговки до станции "Кольцевая дорога".

Читайте такжеСтихия смывает Россию: из-за ливней машины уходят под воду и проваливаются дороги (фото, видео)

Многочисленные затруднения в движении возникали в Подольском районе. Трамвай №12 также застрял в глубокой воде – частные авто были вынуждены его объезжать.