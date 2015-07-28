Бесплатный транспорт на Трухановом острове будет работать только по выходным и на праздники
15:28, 28 июля 2015Киев
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Данный режим работы будет введен до 30 сентября 2015 года.
Труханов остров / golos.ua
Бесплатный общественный транспорт на Трухановом острове будет работать только в выходные и праздничные дни.
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Как сообщили УНИАН в КП «Киевтранспарксервис», это связано с ухудшением погодных условий и уменьшением количества пассажиров в рабочие дни в маршрутном транспорте на территории Труханова острова.
В сообщении сказано, что такой режим работы будет введен до 30 сентября 2015 года.
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