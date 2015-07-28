Столичные власти проведут инвестконкурс для создания современного перинатального центра

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко по результатам инспекции роддома.

«Мы сейчас находимся в 5-м роддоме столицы. Мы планируем провести инвестиционный конкурс и построить здесь перинатальный центр. Как отец троих детей могу сказать, что этот роддом действительно соответствует лучшим современным стандартам: современная аппаратура, комфортные условия. Перинатальный центр нужен многим женщинам, которые хотят родить, но из-за болезни или физиологических особенностях не могут получить качественные услуги и стать мамами. Я надеюсь, после инвестиционного конкурса мы сможем создать такой центр, где качество услуг будет на самом высоком уровне и где будут помогать всем женщинам, которые в этом нуждаются», – заявил Виталий Кличко.

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Киевсовет принял решение, которым разрешил проводить инвестконкурс на строительство и создание центра на базе роддома. По планам, конкурс продлится 2-3 месяца. Потенциальные инвесторы уже есть – из Турции и Германии. На строительство перинатального центра требуется 29 млн евро. Оборудование для него уже частично закуплено.

Каждые третьи роды в столице происходят в родильном доме № 5. Кроме того, медучреждение принимает беременных высокого риска и рожениц с осложнениями со всего города и Украины в целом.

На территории родильного дома построили кислородную станцию для спасения младенцев, а также собственную котельную.