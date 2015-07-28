Кличко: Скандальное строительство на Никольской Слободке заморожено

Об этом Киевский городской голова заявил во время общения с общественными активистами возле конфликтной застройки, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

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"На данный момент по моим настойчивым обращением к застройщику строительство здесь заморожено. И пока застройщик не предоставит откорректированный детальный план развития набережной и прилегающего микрорайона, не обсудит и не согласует его с местными жителям, строительства здесь не будет!", – подчеркнул Кличко.

Он отметил, что ранее обратился к столичной прокуратуре с тем, чтобы правоохранительные органы проверили разрешительную документацию на строительство на улице Никольско-Слободской.