Кличко: Скандальное строительство на Никольской Слободке заморожено
На данный момент по обращению мэра Киева Виталия Кличко к застройщику строительство на улице Никольско-Слободской заморожено.
Об этом Киевский городской голова заявил во время общения с общественными активистами возле конфликтной застройки, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
Читайте такжеКиевляне смогут найти информацию о незаконных строительных площадках в интернете - КГГА
"На данный момент по моим настойчивым обращением к застройщику строительство здесь заморожено. И пока застройщик не предоставит откорректированный детальный план развития набережной и прилегающего микрорайона, не обсудит и не согласует его с местными жителям, строительства здесь не будет!", – подчеркнул Кличко.
Он отметил, что ранее обратился к столичной прокуратуре с тем, чтобы правоохранительные органы проверили разрешительную документацию на строительство на улице Никольско-Слободской.