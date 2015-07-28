В СБУ заявили, что их сотрудники получили земельные участки в Лесниках по решению Киевской мэрии

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянськая, комментируя информацию общественной организации «Центр противодействия коррупции» в Facebook о том, что в селе Лесники под Киевом заместитель председателя СБУ Виталий Маликов, заместитель председателя СБУ Олег Фролов и еще один сотрудник СБУ Руслан Баранецкий якобы приватизировали участки в лесу и сейчас там осуществляется вырубка.

Оказывается, заместители Генпрокурора это - не дно. Дно у нас в СБУ. Кадровая политика Порошенко в сфере противодействия коррупции... Posted by Центр Противодействия Коррупции on 27 июля 2015 г.

Гитлянская пояснила, что сотрудники СБУ вместе с еще 157 гражданами подали заявки и получили землю, которая ранее уже была отведена под дачные участки.

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"Дело в том, что на самом деле ситуация такая, что это 160 участков по 12 соток, и они распределялись Киевской мэрией для тех, кто подавал заявки, и они подали заявки, получили по 12 соток", - отмечает пресс-секретарь СБУ.

По ее словам, информация о том, что сотрудники СБУ занимались самостоятельным отчуждением этой земли, не соответствует действительности.