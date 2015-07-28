Порошенко поклонился чудотворным иконам Богородицы в Киево-Печерской лавре

Как сообщает Центр информации УПЦ, глава государства прибыл в Киево-Печерскую лавру с супругой, где их встретил Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий и управляющий делами УПЦ Митрополит Антоний.

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Напомним, что на торжества 27-28 июля в Киев были привезены восемь чудотворных икон Божией Матери «Песчанская» (Изюм, Харьковская обл.), «Почаевская» (Почаев, Тернопольская обл.), «Касперовская» (Одесса), «Зимненская» (Волынь), «Ахтырская» (Ахтырка, Сумская обл.), «Святогорская» (Святогорск, Донецкая обл.), «Призри на смирение» (Киев) и икона «Троеручица-Бердянская» (Бердянск, Запорожская обл.).

Также для поклонения верующих выставлена икона святого князя Владимира с частицей мощей. Одновременное пребывание святынь в Киеве организовано УПЦ в рамках празднования 1000-летия преставления князя Владимира.