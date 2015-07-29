В Киеве презентовали проекты-победители в номинации "Украинский дом на Европейской площади"

Первую и третью премию получили украинцы, второе – команда из Китая, сообщает Радио Свобода.

Первое место занял проект «Место, где Украина встречается с Европой» Марии Пахомовой и Андрея Шуляра. «Мы пытались переосмыслить роль Украинского дома в городской среде и его как социального феномена. Ведь раньше это был музей Ленина, идеологическое, почти культовое сооружение, сегодня же оно почти никак не используется», – рассказывает урбанист.

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По проекту, в Украинском доме должны появиться Библиотека Майдана, Свободный университет Майдана, лекционные комнаты и открытые офисы. Предусмотрено также переоборудование внешнего пространства и реконструкция Европейской площади. Архитекторы говорят, что для воплощения проекта нужно минимум пять лет.

В начале июня состоялось заседание Международного жюри конкурса, которое определило победителей в каждой номинации. Эти проекты вынесут на публичные обсуждения. Как отмечают организаторы, важно, чтобы идеи, которые выбрало профессиональное жюри, также были поддержаны киевлянами.

Ранее УНИАН сообщал, что киевский городской голова Виталий Кличко принял участие в церемонии объявления победителей конкурса «Территория достоинства» – проекта реконструкции общественного пространства Майдана Независимости.

Городской голова отметил, что этот конкурс – уникальный для Киева и Украины в целом.